В этом году акцию решили не проводить.

Правительство Омской области в этом году не планирует проведение акции по выдаче рюкзаков первоклассникам. Год назад на эти цели было потрачено около 25 млн рублей, однако подарки вызвали неоднозначную реакцию у части родителей.

Рюкзаки закупались у фирмы из Иваново по цене около 5 тыс. рублей за единицу. Спустя некоторое время такие же рюкзаки были обнаружены на платформе «Алиэкспресс» за 500 рублей. Кроме того, многие родители уже купили наборы для своих детей-первоклассников, и подарки оказались для них не очень актуальны.

– В этом году данная акция не запланирована, – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, слова которой приводит портал «Город55».

Добавим, что в регионе уже много лет проводится социальная акция «Семья помогает семье», в рамках которой жители и организации своими силами помогают собрать в школу детей из малообеспеченных и социально неблагополучных семей.