Агент хоккеиста Шуми Бабаев раскрыл детали расторжения контракта.
Стали известны подробности конфликта нападающего Владимира Ткачева с руководством «Авангарда», что привело к расторжению контракта. По словам агента игрока Шуми Бабаева, недопонимание возникло после разговора между нападающим и руководством клуба.
– У нас был разговор с руководством во время закрытия сезона КХЛ. У нас очень хорошие отношения и с Алексеем Сопиным, и с Германом Чистяковым. Я сказал: «Ребят, такая ситуация. Владимир Ткачев пришел к вам в кабинет и сказал: «Я готов играть в любой хоккей, какой Ги Буше хочет, бегать в оборону, биться там и там». Единственное, что он попросил: «Можно ли мне в зоне нападения не забрасывать шайбу в забор, а пытаться играть в свой хоккей, не ломая систему Буше?» Буквально прошло пять минут, еще они сидели наверху, Буше пришел в тренерскую и сказал: «Ткачев – аут», – рассказал Бабаев.
Буше категорически отверг предложение, буквально спустя несколько минут объявив руководство о своем решении отказаться от услуг Ткачева. По мнению Бабаева, именно это послужило отправной точкой ухода хоккеиста из состава «Авангарда». Руководство клуба отрицало версию, изложенную представителем агентом.
– Я пытался объяснить это руководству. Они мне говорят: «Нет, это неправда, такого не было», – добавил Бабаев.
Напомним, что в минувшую пятницу, 18 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Ранее агент хоккеиста сообщил, что форвард может продолжить карьеру за рубежом.