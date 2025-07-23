Омск-Информ
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·Спорт

Агент хоккеиста Шуми Бабаев раскрыл детали расторжения контракта.
Стали известны подробности конфликта нападающего Владимира Ткачева с руководством «Авангарда», что привело к расторжению контракта. По словам агента игрока Шуми Бабаева, недопонимание возникло после разговора между нападающим и руководством клуба. 
– У нас был разговор с руководством во время закрытия сезона КХЛ. У нас очень хорошие отношения и с Алексеем Сопиным, и с Германом Чистяковым. Я сказал: «Ребят, такая ситуация. Владимир Ткачев пришел к вам в кабинет и сказал: «Я готов играть в любой хоккей, какой Ги Буше хочет, бегать в оборону, биться там и там». Единственное, что он попросил: «Можно ли мне в зоне нападения не забрасывать шайбу в забор, а пытаться играть в свой хоккей, не ломая систему Буше?» Буквально прошло пять минут, еще они сидели наверху, Буше пришел в тренерскую и сказал: «Ткачев – аут», – рассказал Бабаев.
Буше категорически отверг предложение, буквально спустя несколько минут объявив руководство о своем решении отказаться от услуг Ткачева. По мнению Бабаева, именно это послужило отправной точкой ухода хоккеиста из состава «Авангарда». Руководство клуба отрицало версию, изложенную представителем агентом.
– Я пытался объяснить это руководству. Они мне говорят: «Нет, это неправда, такого не было», – добавил Бабаев.
Напомним, что в минувшую пятницу, 18 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Ранее агент хоккеиста сообщил, что форвард может продолжить карьеру за рубежом.
Мария Филимонова
·Спорт

Агент хоккеиста Шуми Бабаев раскрыл детали расторжения контракта.
Стали известны подробности конфликта нападающего Владимира Ткачева с руководством «Авангарда», что привело к расторжению контракта. По словам агента игрока Шуми Бабаева, недопонимание возникло после разговора между нападающим и руководством клуба. 
– У нас был разговор с руководством во время закрытия сезона КХЛ. У нас очень хорошие отношения и с Алексеем Сопиным, и с Германом Чистяковым. Я сказал: «Ребят, такая ситуация. Владимир Ткачев пришел к вам в кабинет и сказал: «Я готов играть в любой хоккей, какой Ги Буше хочет, бегать в оборону, биться там и там». Единственное, что он попросил: «Можно ли мне в зоне нападения не забрасывать шайбу в забор, а пытаться играть в свой хоккей, не ломая систему Буше?» Буквально прошло пять минут, еще они сидели наверху, Буше пришел в тренерскую и сказал: «Ткачев – аут», – рассказал Бабаев.
Буше категорически отверг предложение, буквально спустя несколько минут объявив руководство о своем решении отказаться от услуг Ткачева. По мнению Бабаева, именно это послужило отправной точкой ухода хоккеиста из состава «Авангарда». Руководство клуба отрицало версию, изложенную представителем агентом.
– Я пытался объяснить это руководству. Они мне говорят: «Нет, это неправда, такого не было», – добавил Бабаев.
Напомним, что в минувшую пятницу, 18 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. Ранее агент хоккеиста сообщил, что форвард может продолжить карьеру за рубежом.
Мария Филимонова