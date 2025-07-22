Представление перенесли на 4 дня.

Артисты омского «Пятого театра» застряли в столичном аэропорту Шереметьево из-за отмены рейсов. Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за отмены рейсов актеры не смогут своевременно вернуться в Омск для проведения спектакля «Багровый остров». Представление, ранее запланированное на 23 июля, перенесли на 29 июля.

В группе театра уточнили, что труппа отправилась в Москву несколько дней назад для участия в театральном фестивале «Театральный бульвар», где исполнила несколько спектаклей. Последний из них состоялся накануне.

В сообщении указано, что зрители, которые не смогут присутствовать на спектакле 29 июля, могут вернуть свои билеты.