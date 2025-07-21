Контракт с канадцем по крови и казахстанцем по паспорту был расторгнут сегодня.

Экс-защитник «Авангарда» Джесси Блэкер покидает Омск и возвращается в Екатеринбург. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Напомним, что в «Авангард» Блэкер пришел из «Автомобилиста», в который и возвращается.

– Уточнили информацию. Блэкер возвращается в Екатеринбург без компенсационных выплат со стороны Омска, – сообщают инсайдеры.

Напомним, что сегодня, 21 июля, хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с 34-летним защитником Джесси Блэкером. Игрок не провел ни одного официального матча за омскую команду, несмотря на то что был подписан в июне этого года за 80 миллионов рублей за два сезона.

В официальном сообщении клуба указано, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, без выплаты денежной компенсации. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин пояснил, что решение о расторжении контракта связано с необходимостью усилить состав команды.

Напомним, что Блэкер не является легионером в КХЛ. 34-летний канадец – обладатель паспорта Казахстана.