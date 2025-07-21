Причиной произошедшего оказалась ревность.

В Калачинском районе возбуждено уголовное дело об угоне. Поводом для противоправных действий, как выяснилось, стала ревность.

В отдел МВД России по Калачинскому району обратился 36-летний местный житель, сообщив, что в разгар конфликта его знакомая незаконно завладела автомобилем «Лада-Гранта», на котором он подрабатывает таксистом.

Прибыв на улицу Школьную, оперативники уголовного розыска установили, что ссора между участниками произошла на почве ревности. По предварительным данным, женщина не могла смириться с тем, что не может рассчитывать на серьезные отношения с мужчиной, который уже состоит в браке. В попытке выразить обиду, она решила отомстить: пока тот разговаривал с ее братом, в том числе на эту непростую тему, подозреваемая села в оставленный без присмотра автомобиль и уехала. Позже она бросила машину на одной из соседних улиц и пешком вернулась обратно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала.