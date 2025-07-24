Прием согласия на зачисление завершится в начале августа.

5 августа до 15:00 будет последний день подачи согласия на зачисление в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского на основные бюджетные места. Поступающие на бюджетные места в пределах квот приема (на приоритетном этапе зачисления) должны предоставить согласие о зачислении или выставить отметку на портале «Госуслуги» до 12:00 (по московскому времени) 1 августа.

Согласие на зачисление – это документ, с помощью которого абитуриент подтверждает, что готов учиться в конкретном вузе. Раньше подтверждением был оригинал аттестата, теперь – согласие на зачисление. На основании полученных согласий университет сформирует приказы о зачислении.

Как можно подать согласие на зачисление:

онлайн – через портал госуслуг РФ,

лично – в Приемной комиссии (улица Фрунзе, 6),

заказным письмом по Почте России.

Детали уточняйте в приемной комиссии. Она работает в главном корпусе ОмГУ по адресу: город Омск, улица Фрунзе, 6, кабинет 302. Телефон для справок +7 (3812) 22-97-72.