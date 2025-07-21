Теперь девушке грозит колония.

На прошлой неделе в Омске произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, в пятницу, 18 июля, горничная хостела на 5-й Путевой нашла труп новорожденного.

Правоохранители разыскали мать ребенка. Как сообщает прокуратура, ею оказалась 16-летняя девушка из Омского района. По версии следствия, она находилась в хостеле с 17 по 18 июля, родила там здорового мальчика, потом задушила его, завернула в пакет и оставила в мусорном ведре в ванной комнате.

Сельчанку задержали у нее дома. Девушка уже призналась в преступлении. Убийство она объяснила тем, что не хотела воспитывать ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Теперь ей грозит до 5 лет колонии.