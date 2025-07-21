Омск-Информ
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·Спорт

Речь может идти о сумме с восемью нулями.
Хоккейный клуб «Авангард» ведет переговоры с «Салаватом Юлаевым» о приобретении нападающего Александра Хмелевского. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
– Вероятность этой сделки пока мне сложно оценить, но очевидно, что цена за такого игрока будет стремиться в стратосферу. Цифра с восемью нулями напрашивается. Видимо, после расставания с Владимиром Ткачевым потолок зарплат омской команды зажил новой жизнью. Уфимцы же в текущей ситуации не могут позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков, – отметил Зислис.
Ранее Хмелевским также интересовался «Куньлунь». Однако сделке помешали юридические нюансы.
Напомним, в минувшую субботу «Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Клуб не захотел платить ему по 120 млн рублей в год, и даже по 80 млн, предпочтя усилиться другими игроками.
Андрей Андреев
·Спорт

Речь может идти о сумме с восемью нулями.
Хоккейный клуб «Авангард» ведет переговоры с «Салаватом Юлаевым» о приобретении нападающего Александра Хмелевского. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
– Вероятность этой сделки пока мне сложно оценить, но очевидно, что цена за такого игрока будет стремиться в стратосферу. Цифра с восемью нулями напрашивается. Видимо, после расставания с Владимиром Ткачевым потолок зарплат омской команды зажил новой жизнью. Уфимцы же в текущей ситуации не могут позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков, – отметил Зислис.
Ранее Хмелевским также интересовался «Куньлунь». Однако сделке помешали юридические нюансы.
Напомним, в минувшую субботу «Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Клуб не захотел платить ему по 120 млн рублей в год, и даже по 80 млн, предпочтя усилиться другими игроками.
Андрей Андреев