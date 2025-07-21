В среднем в школах не хватает 1-2 учителей.

Перед началом нового учебного года в омских школах не закрыт вопрос с комплектованием преподавательского состава. Данными по открытым вакансиям поделился омский департамент образования.

По состоянию на 15 июля, в омские школы готовы трудоустроить 229 учителей. Два месяца назад вакантных ставок было на 8 меньше: учителям предлагали 221 место. В Омске работает около 150 школ, то есть в среднем в каждой школе не хватает минимум одного учителя.

Как рассказали в департаменте, в основном востребованы учителя физики, математики, начальных классов, русского языка и литературы и английского языка.

– Наиболее востребованы учителя математики, начальных классов, русского языка и литературы, английского языка, физики, – цитирует депобразования «Город55».

На платформе «Работа России» зарплата учителей физики обозначена в пределах 25–35 тыс. рублей. Аналогичный диапазон зарплат указан и для других педагогических специальностей.