Владимир Ткачев рассказал об условиях работы с главным тренером.

Бывший форвард хоккейного клуба «Авангард» Владимир Ткачев рассказал о своем опыте сотрудничества с наставником команды Ги Буше. По словам хоккеиста, общение между ними практически отсутствовало.

– Нет, мы не поговорили ни во время, ни после сезона. Просто находились вместе в команде, не более того, – рассказал Ткачев «Спорт-Экспрессу».

Единственным изменением в игре стало назначение игрока на позицию перед воротами во время атакующего большинства. Для спортсмена это оказалось непривычным решением, поскольку ранее он не играл на подобной позиции. Однако, несмотря на трудности адаптации, игрок согласился следовать требованиям тренера и соблюдать установленную им игровую схему.

– Единственное, меня поставили на пятачок во время розыгрыша большинства. Мне было тяжело перестроиться, на такой позиции я никогда не играл. Но я принял правила его игры, ту систему, где меня видит главный тренер, – добавил форвард.

Хоккеист подчеркнул свою открытость к диалогу с любым тренером и готовность выполнять поставленные задачи без конфликтов.

– Конфликтов у меня никогда нет. Я открытый человек, если тренер ко мне обращается, мы спокойно решим все моменты, которые его не устраивают. И я приму эти требования, буду их выполнять. Нет такого, что я сразу иду на конфликт и включаю рога, – отметил Ткачев.

Отвечая на вопрос о сложности текущего периода карьеры, спортсмен признался, что отсутствие игровой практики в составе СКА было труднее пережить, однако сейчас ситуация воспринимается им спокойно.

– Не сказал бы, что он такой сложный, просто я привык к дому. А так, жизнь продолжается. Думаю, время расставит все на свои места, – заключил нападающий.

Шуми Бабаев Отметим, что об уходе нападающего стало известно в пятницу, 18 июля. В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Агент хоккеиста дал понять , что имел место конфликт с главным тренером «ястребов» Ги Буше. Он резко раскритиковал решение клуба. Сам Владимир Ткачев заявил , что еще три недели назад готов был пойти на понижение контракта и остаться. Ему предлагали 80 млн рублей.

Форвард выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу.