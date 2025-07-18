Омск-Информ
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·Общество

Это укрытие принадлежит больнице.
В конце прошлой недели положительное заключение государственной экспертизы получил проект капитального ремонта бомбоубежища по адресу: улица Перелета, 7, к. 5. Оно относится к Городской клинической больнице № 1 имени Кабанова.
Проект разрабатывала омская компания «Проект Строй». Сколько стоила разработка документов и во сколько обойдется сам ремонт, не сообщается. Сроки работ также неизвестны.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков рассказал о планах модернизировать и восстанавливать убежища во всех российских регионах. Как сообщает ТАСС, на это потребуется 155 млрд рублей.
Вскоре все адреса бомбоубежищ также должны занести на портал «Госуслуги». В личном кабинете каждого пользователя появится специальная вкладка, через которую он сможет узнать адрес ближайшего укрытия гражданской обороны.
Андрей Андреев
·Общество

Это укрытие принадлежит больнице.
В конце прошлой недели положительное заключение государственной экспертизы получил проект капитального ремонта бомбоубежища по адресу: улица Перелета, 7, к. 5. Оно относится к Городской клинической больнице № 1 имени Кабанова.
Проект разрабатывала омская компания «Проект Строй». Сколько стоила разработка документов и во сколько обойдется сам ремонт, не сообщается. Сроки работ также неизвестны.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков рассказал о планах модернизировать и восстанавливать убежища во всех российских регионах. Как сообщает ТАСС, на это потребуется 155 млрд рублей.
Вскоре все адреса бомбоубежищ также должны занести на портал «Госуслуги». В личном кабинете каждого пользователя появится специальная вкладка, через которую он сможет узнать адрес ближайшего укрытия гражданской обороны.
Андрей Андреев