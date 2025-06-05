Омск-Информ
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·Общество

Чтобы узнать адрес убежища, нужен будет личный кабинет.
Накануне заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов выступил на совещании в Общественной палате. Он сообщил, что вскоре все россияне смогут узнать адрес ближайшего убежища гражданской обороны через портал «Госуслуги». Для этого в личном кабинете появится специальная вкладка.
– Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, – пояснил замдиректора.
Как сообщает «Парламентская газета», систему уже протестировали в Курской и Белгородской областях. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. 
Информация о бомбоубежищах может появиться на портале «Госуслуги» до конца года.
Андрей Андреев
·Общество

Чтобы узнать адрес убежища, нужен будет личный кабинет.
Накануне заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов выступил на совещании в Общественной палате. Он сообщил, что вскоре все россияне смогут узнать адрес ближайшего убежища гражданской обороны через портал «Госуслуги». Для этого в личном кабинете появится специальная вкладка.
– Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, – пояснил замдиректора.
Как сообщает «Парламентская газета», систему уже протестировали в Курской и Белгородской областях. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. 
Информация о бомбоубежищах может появиться на портале «Госуслуги» до конца года.
Андрей Андреев