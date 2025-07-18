Цеха нового завода ранее принадлежали обанкротившейся компании «ОША».

В Омске запускается новое предприятие по изготовлению соков, лимонадов и других напитков.

Производственные мощности располагаются на двух площадках, ранее принадлежавших ООО «Оша». Долгое время эти объекты простаивали, но теперь здесь трудятся 170 человек: 120 на одной площадке и 50 на другой. До конца 2026 года планируется создать около 600 рабочих мест с конкурентоспособной оплатой труда. Завод планирует начать работу на полную мощность уже со следующего года. Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, что в 2022 году ликеро-водочный завод, принадлежащий омской компании «ОША», был приобретен предпринимателем Дмитрием Телелинским из Краснодарского края за 85,8 млн рублей. Объект, расположенный на улице 22-го Партсъезда, изначально выставлялся на продажу за 365,6 млн рублей. Спустя полтора года стоимость упала до 114,4 млн рублей, а затем еженедельно снижалась на 5 %.

Сейчас Телелинский является учредителем ООО «Экспресс-Кубань». Он же директор и учредитель ООО «АКК», компании, которая занимается оптовой торговлей безалкогольными напитками.

Еще одна компания Телелинского – ООО «Сиббир», в основном занимающаяся производством пива. Маркировка именно этой компании присутствует на коробках с готовой продукцией нового завода.