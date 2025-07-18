Омск-Информ
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·Общество

Карен Егоян стал почетным членом Всероссийского общества охраны природы.

Генеральный директор регоператора «Магнит» Карен Егоян удостоился звания «Почетный член Всероссийского общества охраны природы» (ВООП). Церемония награждения прошла в Общественной палате Омской области.

В мероприятии приняли участие специалисты, чья профессиональная деятельность связана с отраслью обращения с отходами. Благодарственные письма получили руководители транспортных операторов, объектов по утилизации ТКО и менеджеры по закупу вторсырья.

Отметим, что Всероссийское общество охраны природы было основано в 1924 году. Оно является одной из старейших и влиятельных общественных организаций в сфере экологии. ВООП занимается вопросами бережного отношения к природе и экологической безопасности.

·Общество

Карен Егоян стал почетным членом Всероссийского общества охраны природы.

Генеральный директор регоператора «Магнит» Карен Егоян удостоился звания «Почетный член Всероссийского общества охраны природы» (ВООП). Церемония награждения прошла в Общественной палате Омской области.

В мероприятии приняли участие специалисты, чья профессиональная деятельность связана с отраслью обращения с отходами. Благодарственные письма получили руководители транспортных операторов, объектов по утилизации ТКО и менеджеры по закупу вторсырья.

Отметим, что Всероссийское общество охраны природы было основано в 1924 году. Оно является одной из старейших и влиятельных общественных организаций в сфере экологии. ВООП занимается вопросами бережного отношения к природе и экологической безопасности.