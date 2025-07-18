В обстоятельствах конфликта чиновника и жителей будут разбираться полицейские.

Жители райцентра Азово в Омской области пожаловались в соцсетях на главу сельской администрации Юрия Лопарева. По их словам, в мае чиновник незаконно устроил парковку на газоне у дома по адресу: улица Бородина, 4/1, установив там ограждение.

– Добровольно убирать не соглашается и угрожает физической расправой. 7 июля в устной форме в беседе с Лопаревым Юрием Александровичем попросила убрать ограждение, в противном случае будем убирать силами собственников. На что господин Лопарев ответил, что выдернет мне руки, если тронем его ограждение, – рассказывает автор поста.

По словам сельчанки, 10 июля она подала заявление в полицию. «Омск-информ» обратился за комментарием в УМВД по Омской области. Ведомство уточняет информацию.

Юрий Лопарев является главой села Азово с 2021 года. Имеет награды, в том числе знак «За заслуги», почетную грамоту «За значительный вклад в развитие муниципальной системы образования», диплом I степени «За значительный вклад в экономическое и культурное процветание г. Омска».