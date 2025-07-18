Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Бывший чиновник имеет право реабилитироваться.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Омского областного суда по уголовному делу бывшего министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Чиновника обвиняли в халатности, но в итоге оправдали.
Напомним, поводом для уголовного дела стало не предоставление квартир детям-сиротам в 2020 году. Следствие посчитало, что министр должен был инициировать внесение изменений в нормативные документы правительства Омской области, регулирующих порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но министр этого не сделал, жилье для сирот не купили, и регион не освоил 122 млн рублей, которые вернулись в федеральный бюджет.
В октябре 2024 года Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным в халатности, но избавил от наказания в связи с истечением срока давности. Позже Омский областной суд отменил это решение и признал право Козлова на реабилитацию. Последнее решение оставил в силе Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Отметим, что Козлов больше не является министром. Его место занял Владимир Ершов.
Андрей Андреев
·Политика

Бывший чиновник имеет право реабилитироваться.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Омского областного суда по уголовному делу бывшего министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Чиновника обвиняли в халатности, но в итоге оправдали.
Напомним, поводом для уголовного дела стало не предоставление квартир детям-сиротам в 2020 году. Следствие посчитало, что министр должен был инициировать внесение изменений в нормативные документы правительства Омской области, регулирующих порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но министр этого не сделал, жилье для сирот не купили, и регион не освоил 122 млн рублей, которые вернулись в федеральный бюджет.
В октябре 2024 года Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным в халатности, но избавил от наказания в связи с истечением срока давности. Позже Омский областной суд отменил это решение и признал право Козлова на реабилитацию. Последнее решение оставил в силе Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Отметим, что Козлов больше не является министром. Его место занял Владимир Ершов.
Андрей Андреев