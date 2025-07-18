Бывший чиновник имеет право реабилитироваться.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Омского областного суда по уголовному делу бывшего министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Чиновника обвиняли в халатности, но в итоге оправдали.

Напомним, поводом для уголовного дела стало не предоставление квартир детям-сиротам в 2020 году. Следствие посчитало, что министр должен был инициировать внесение изменений в нормативные документы правительства Омской области, регулирующих порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Но министр этого не сделал, жилье для сирот не купили, и регион не освоил 122 млн рублей, которые вернулись в федеральный бюджет.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным в халатности, но избавил от наказания в связи с истечением срока давности. Позже Омский областной суд отменил это решение и признал право Козлова на реабилитацию. Последнее решение оставил в силе Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Отметим, что Козлов больше не является министром. Его место занял Владимир Ершов.