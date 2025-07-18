Парню грозит длительный срок тюремного заключения.

Прокуратура Советского округа Омска завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего иностранца, которому вменяется совершение 73 преступлений по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый с помощью переписки в мессенджере нашел способ заработка, связанный с незаконным распространением наркотических веществ. Согласно договоренности с сообщником, обвиняемый получил партию синтетического наркотического вещества, которую после разделения на мелкие дозы размещал в тайниках на территории Советского округа Омска для дальнейшей реализации.

Иностранец был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Он полностью признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело было направлено прокуратурой в Советский районный суд Омска для проведения судебного разбирательства по существу.

По данной статье обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.