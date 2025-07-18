Омск-Информ
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·Происшествия

Парню грозит длительный срок тюремного заключения.

Прокуратура Советского округа Омска завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего иностранца, которому вменяется совершение 73 преступлений по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый с помощью переписки в мессенджере нашел способ заработка, связанный с незаконным распространением наркотических веществ. Согласно договоренности с сообщником, обвиняемый получил партию синтетического наркотического вещества, которую после разделения на мелкие дозы размещал в тайниках на территории Советского округа Омска для дальнейшей реализации.

Иностранец был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Он полностью признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело было направлено прокуратурой в Советский районный суд Омска для проведения судебного разбирательства по существу.

По данной статье обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Алексей Новиков
·Происшествия

Парню грозит длительный срок тюремного заключения.

Прокуратура Советского округа Омска завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего иностранца, которому вменяется совершение 73 преступлений по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый с помощью переписки в мессенджере нашел способ заработка, связанный с незаконным распространением наркотических веществ. Согласно договоренности с сообщником, обвиняемый получил партию синтетического наркотического вещества, которую после разделения на мелкие дозы размещал в тайниках на территории Советского округа Омска для дальнейшей реализации.

Иностранец был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Он полностью признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело было направлено прокуратурой в Советский районный суд Омска для проведения судебного разбирательства по существу.

По данной статье обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Алексей Новиков