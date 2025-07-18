Профессионал от компании «Омск Сайдинг Инвест» опроверг существующие заблуждения о популярном виде наружной отделки.
Металлический сайдинг давно заслужил доверие строителей и домовладельцев, но некоторые предубеждения о нем все еще существуют. Давайте разберемся, где правда, а где миф, вместе с экспертами компании «Омск Сайдинг Инвест» – лидера в производстве и поставках металлосайдинга в регионе.
Миф 1: «Металлический сайдинг быстро ржавеет»
Мнение эксперта «Омск Сайдинг Инвест»:
– Этот миф берет начало из прошлого века, когда металлические фасады действительно могли подвергаться коррозии. Однако современный металлосайдинг изготавливается из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер, пурал, пластизол). Такая защита полностью исключает появление ржавчины даже в условиях повышенной влажности. При правильном монтаже и отсутствии механических повреждений наш сайдинг сохраняет свои свойства до 50 лет и более.
Миф 2: «Металл сильно греется на солнце»
Мнение эксперта «Омск Сайдинг Инвест»:
– Да, металл нагревается, но не больше, чем кирпич или камень. Современные покрытия минимизируют нагрев. Кроме того, под сайдинг обычно укладывают утеплитель и вентилируемый зазор, что исключает передачу тепла внутрь дома.
Миф 3: «Металлический сайдинг шумный (громко стучит под дождем)»
Мнение эксперта «Омск Сайдинг Инвест»:
– Если сайдинг установлен без утеплителя и обрешетки, звук от дождя может быть слышен. Но при правильном монтаже с применением минеральной ваты шум полностью гасится. Наши клиенты отмечают, что после утепления разницы между металлическим и виниловым сайдингом практически нет.
Миф 4: «Металлосайдинг сложно монтировать»
Мнение эксперта «Омск Сайдинг Инвест»:
– На самом деле металлический сайдинг – один из самых удобных материалов для монтажа. Он легкий, не требует усиленного каркаса, режется обычными ножницами по металлу. Главное – соблюдать технологию: использовать правильную обрешетку и оставлять зазоры для температурного расширения. Наши специалисты всегда готовы дать клиентам совет, а при необходимости вы можете заказать у нас профессиональный монтаж.
Миф 5: «Металлосайдинг выглядит дешево»
Мнение эксперта «Омск Сайдинг Инвест»:
– Раньше металлический сайдинг ассоциировался с гаражами и складами, но сегодня это стильный и современный материал. Мы предлагаем широкий выбор фактур, цветов, матовые и глянцевые покрытия. Правильно подобранная цветовая гамма фасада может преобразить даже самый простой дом, добавив ему стиля и индивидуальности. Сейчас очень популярны цветовые акценты (карнизы, углы, цоколь). От классических комбинаций белый + темные акценты, бежевые + коричневый, серый + контрастные элементы до ярких и смелых решений: синий + белый, серый + оранжевый.
Миф 6: «Металлический сайдинг обходится дорого»
Мнение эксперта «Омск Сайдинг Инвест»:
– Такое впечатление действительно может сложиться, если покупать сайдинг готовыми упаковками стандартной длины. В этом случае неизбежно остается много обрезков, которые увеличивают расходы. Но у нас другой подход. Заказывая сайдинг в нашей компании, наши менеджеры помогут составить индивидуальный проект по замерам заказчика с детальным расчетом материалов: мы определяем оптимальную длину каждой панели, минимизируя количество стыков и сокращая отходы при монтаже фасада до 5–10 % (вместо стандартных 20–25 %). Далее мы производим нарезку панелей именно под параметры фасада – и нашим клиентам не придется переплачивать за лишний материал.
Вывод
Металлический сайдинг – это надежный, красивый и долговечный материал, который подходит для любых климатических условий. Главное – выбирать качественный продукт и доверять монтаж профессионалам.