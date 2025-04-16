Неправильное сочетание продуктов мешает усвоению питательных веществ.
Известный диетолог Сандра Моньино порекомендовала избегать употребления чая, кофе и йогуртов после приема пищи. Она поделилась советами в интервью испанскому изданию 20minutos.
Специалист пояснила, что молочные продукты, включая йогурт, содержат большое количество кальция, который препятствует правильному усвоению организмом такого важного элемента, как железо. Железо содержится в продуктах животного происхождения, например, говядине, а также в растительных источниках вроде чечевицы и шпината.
– Кофе и чай препятствуют усвоению железа и других питательных веществ, таких как цинк и магний. Это происходит из-за танинов, которые являются антинутриентами, – отметила диетолог.
Эксперт рекомендовала подождать хотя бы пару часов после приема пищи, прежде чем выпить чай, кофе или йогурт. Диетолог подчеркнула негативное влияние кофеина на сон, поэтому предложила оптимально употреблять кофе в промежутке между утренним приемом пищи и обедом.