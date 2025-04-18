Пить кисель и компот полезнее свежих фруктов.

Самое вредное для желудка и кишечника из того, что едят омичи, – это жирная жареная пища, газированные напитки, колбасы и крепкий чай. А вот среди полезных продуктов – каши и кисель, а также некоторые фрукты.

– Жирная жареная пища тяжело переваривается, может вызывать изжогу, вздутие, а острые приправы и специи, которые раздражают слизистую желудка, могут обострить гастрит и язву, –- рассказала «Известиям» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Эксперт также предупредила о чрезмерном увлечении фастфудом, потому что он очень богат насыщенными жирами, солью и консервантами. Пить чай и кофе, особенно натощак, тоже плохо, они повышают кислотность желудка, могут вызвать раздражение слизистой.

– Алкоголь тоже относится к вредным для желудка и кишечника продуктам, потому что повреждает саму слизистую оболочку, нарушает моторику кишечника и баланс микрофлоры, – пояснила Ирина Лялина.

Нежирное мясо – курица, индейка, кролик – вот что полезно для желудка, оно легко усваивается. Овощи, особенно вареные или тушеные, также полезны, потому что богаты клетчаткой, улучшают моторику ЖКТ, снижают воспаления. К таким овощам относят морковь, кабачки и тыкву.

Не следует пренебрегать кисломолочными продуктами, которые улучшают микрофлору кишечника и способствуют пищеварению. Полезными считают цельнозерновой хлеб, гречку и рис за то, что они богаты клетчаткой, питают полезные бактерии кишечника. Полезна и овсянка, она обволакивает слизистую, улучшает перистальтику, мягко очищает кишечник.

Фрукты нужно есть с осторожностью, некоторые из них могут повышать кислотность или содержат высокий гликемический индекс. Лучше пить кисель и компоты из сухофруктов – они улучшают пищеварение.