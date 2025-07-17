Омск-Информ
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·Общество

Арендатора определят с помощью торгов.
Омская городская клиническая больница № 1 имени Кабанова пытается сдать в аренду прощальный зал. По данным портала ГИС Торги, помещение предлагают на три года. Начальная цена – 86,2 тыс. рублей.
Сдачу в аренду согласовал министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов. Использовать помещение по-прежнему можно будет только для прощаний.
Заявки от желающих взять в аренду прощальный зал принимаются до 6 августа. Торги состоятся 8 августа.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в Омске почти в три раза подорожали услуги по погребению.
Андрей Андреев
·Общество

Арендатора определят с помощью торгов.
Омская городская клиническая больница № 1 имени Кабанова пытается сдать в аренду прощальный зал. По данным портала ГИС Торги, помещение предлагают на три года. Начальная цена – 86,2 тыс. рублей.
Сдачу в аренду согласовал министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов. Использовать помещение по-прежнему можно будет только для прощаний.
Заявки от желающих взять в аренду прощальный зал принимаются до 6 августа. Торги состоятся 8 августа.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в Омске почти в три раза подорожали услуги по погребению.
Андрей Андреев