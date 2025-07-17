Эту должность занял Дмитрий Пшеничников.
Дмитрий Пшеничников стал новым первым заместителем министра строительства и архитектуры Омской области. Сегодня, 17 июля, глава ведомства Александр Рашко представил его коллективу. Судя по снимкам, новый заместитель главы ведомства предпочитает носить стильные деловые костюмы.
Пшеничников будет курировать работу департамента строительного комплекса. Чиновнику предстоит следить за возведением социальных объектов, процессами цифровизации строительной отрасли, защитой прав участников долевого строительства, а также взаимодействовать с отраслевым сообществом.
Отметим, что в 2023 году Пшеничников возглавлял «Омскоблзаказчик».
Напомним, у главы минстроя Рашко есть также простые заместители – Евгений Кравченко и Наталья Симанович. Должность замминистра, главного архитектора Омской области пока свободна.
Министерство строительства и архитектуры Омской области появилось в 2022 году, когда его выделили из Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Теперь в регионе отдельно существуют минстрой и минтранс.