Полиция задержала омича, планировавшего распространять наркотики через тайники-закладки.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего жителя Омска возле дома на улице 3-я Молодежная. Во время обыска у задержанного обнаружили пакет с порошкообразным веществом, а в квартире подозреваемого нашли свертки с похожим содержимым. Экспертиза подтвердила, что вещество является производным N-метилэфедрона общим весом более 155 граммов.

Выяснилось, что мужчина приобрел наркотик через популярный мессенджер, намереваясь распространять товар через розничных курьеров путем тайников-закладок. Реализовать планы помешали оперативники.

Теперь мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения и сам употреблял наркотики.