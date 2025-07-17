Сергей Шелест раскрыл, как нелегко далось решение вопроса с подрядчиками, срывающими сроки.

Сегодня, 17 июля, на заседании горсовета мэр Омска Сергей Шелест отчитался о работе за прошлый год. Он рассказал о ремонте и строительстве школ. Работа по этим учебным заведениям продолжилась и в этом году.

Как признал глава города, по двум проблемным объектам пришлось совместно с прокуратурой и правительством области принимать жесткие меры и менять подрядчика. Речь идет о школе № 155 в микрорайоне Серебряный Берег. Близки к окончанию и работы в школе № 88, которую пришлось восстанавливать с нуля.

Кроме того, в прошлом году по инициативе президента РФ запущена программа, по которой капитально отремонтировали 14 школ.

Напомним, что школу № 155 начали возводить в 2022 году. Сроки неоднократно переносились. В июне прошлого года подрядчика сменили, и работы ускорились. В здании запланированы четыре этажа с учетом подвала. Предполагается, что в помещениях разместятся кабинеты и учебные классы, зоны рекреации, столовая с обеденным залом на 550 посадочных мест, библиотека с читальным залом и актовый зал на 400 мест, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, хореографический и тренажерный залы.

На территории образовательного учреждения разместят спортивные площадки с футбольным полем, беговыми дорожками и комбинированной зоной для игры в баскетбол и волейбол, а на пришкольном участке оборудуют место для спокойного отдыха и четыре площадки для подвижных игр учеников 1–4 классов.

Школу № 88 на улице 3-я Транспортная было решено не ремонтировать, а полностью снести и возвести заново по типовому проекту 1949 года. Подрядчиком выступает компания ООО «Домострой». На сегодняшний день готовность объекта составляет 82 %. Все работы ведутся за счет городского бюджета. На обследование, проектирование и строительство направлено более 385 миллионов рублей.