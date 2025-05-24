В учебном учреждении ведутся работы внутри здания.

На сегодняшнем еженедельном строительном штабе губернатору Омской области Виталию Хоценко рассказали о ходе строительства проблемной школы № 155 в микрорайоне Серебряный Берег.

По данным областных властей, на площадке задействованы более 200 специалистов, отставаний от графика нет. Уже завершены работы по кладке стен, монтажу перекрытий и штукатурке.

Ранее появились данные, что школу могут не сдать в срок. 21 мая на объекте побывал мэр Сергей Шелест, заверив, что все идет по плану. На тот момент к работам привлекли 170 сотрудников компании. Судя по всему, за пару-тройку дней на объекте увеличили число рабочих. Завершить строительство собираются 16 июля. Акт ввода власти рассчитывают получить к августу.

Предполагалось, что школу сдадут в декабре прошлого года, однако первый подрядчик нарушил сроки. Сбежавший в Белоруссию руководитель фирмы, обвиняемый в хищении бюджетных средств, заочно заключен под стражу. Сейчас учреждение строит компания «Русстрой» из Ингушетии.