Сейчас он находится в Республике Беларусь и ожидает экстрадиции.

Прокуратура Омской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фактического руководителя ООО «Капитал Развитие». Руководитель обвиняется в мошенничестве при строительстве двух общеобразовательных школ.

Расследование установило, что 51-летний владелец компании, действуя в сговоре с двумя соучастниками, предоставил подложные документы о затратах на работы, которые фактически не выполнялись, благодаря чему организация получила более 280 млн рублей за работы в микрорайоне Серебряный Берег и 166 млн рублей за строительство школы в микрорайоне Ясная Поляна. Деньги были выведены на счета аффилированных компаний и ИП. Ущерб государству составил более 447 млн рублей.

В апреле текущего года руководитель компании был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Минске. Куйбышевский районный суд Омска поддержал ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Двое его соучастников: генеральный директор и учредитель компании также обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что за 3 месяца до сдачи объекта школа готова лишь на 69 %.