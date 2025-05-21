Школа должна начать работать в полном режиме со второго полугодия учебного года.
Сегодня, 21 мая, мэр Омска Сергей Шелест посетил строительную площадку школы №155 в микрорайоне «Серебряный берег». Глава города подробно ознакомился с ходом работ и назвал приблизительные сроки открытия учебного заведения.
– Сейчас работают порядка 170 человек. Темп стойкий, хороший. 16 июля планируется контрактный срок окончания строительных работ. Дальше примерно ко Дню города мы постараемся получить акт ввода. И далее пойдет процесс укомплектования. Проверку оборудованием мы прошли. И со второго полугодия школа начнет принимать уже в полном рабочем режиме всех учеников и осуществлять образовательную деятельность, – сообщил мэр.
Кроме того, мэр упомянул директора будущей школы Наталью Васильеву, комментируя процесс комплектования учреждения сотрудниками, мебелью и оборудованием, а также процедуры лицензирования образовательной деятельности.
Ранее планировалось ввести школу в эксплуатацию к декабрю 2024 года, однако прежний подрядчик нарушил график. Летом 2024 года мэрия нашла нового подрядчика – компанию «Русстрой» из Ингушетии.
Недавно стало известно о привлечении бывшего руководителя предыдущей подрядной организации ООО «Капитал Развитие» к ответственности. Руководитель, обвиняемый в хищениях бюджетных средств, объявлен в розыск и заочно заключен под стражу.