Здание на 3-й Транспортной возводится по типовому проекту 40-х годов.

На стройплощадке гимназии № 88 в Омске начался следующий этап работ. Специалисты приступили к отделке фасада. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– На первом этапе крепится утеплитель, далее фасад будет обработан декоративной штукатуркой типа «короед». Параллельно внутри здания бригады подрядчика устанавливают розетки и выключатели, заливают полы и оклеивают стены стеклообоями под покраску, – отметил мэр.

Учебное заведение на улице 3-я Транспортная было решено не ремонтировать, а полностью снести и возвести заново по типовому проекту 1949 года. Подрядчиком выступает компания «Строительные материалы Сибири».

На сегодняшний день готовность объекта составляет 82 %. Все работы ведутся за счет городского бюджета. На обследование, проектирование и строительство направлено более 385 миллионов рублей.

Напомним, что в сентябре 2019 года в коридоре гимназии № 88 на ученицу обрушился потолок, после чего ей потребовалась госпитализация. После инцидента здание было признано аварийным.