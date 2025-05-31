Работы на объекте должны завершиться до конца 2025 года.

Мэрия Омска передумала сносить аварийное здание школы № 71 в микрорайоне Московка. Образовательное учреждение намерены капитально отремонтировать до конца 2025 года, сообщает РБК-Омск. В настоящее время готовность объекта составляет всего 2 %.

Подрядчиком капремонта выступает компания «Строительные материалы Сибири». Как сообщается в письме мэрияи в адрес Омского горсовета, на объекте помимо демонтажных работ ведется кирпичная кладка стен второго и третьего этажей, а также обратная засыпка песком полов. Работают 19 строителей.

Ранее проведенное инструментальное обследование показало, что здание школы полностью находится в аварийном состоянии. Сейчас подрядчик корректирует и согласовывает проектную документацию.

Аналогичная ситуация сложилась со школой № 91 на улице 24-я Северная. Из-за того, что большинство строительных элементов здания являются аварийными или ограниченно работоспособными, его хотели снести. Теперь планы властей изменились, и школу капитально отремонтируют до конца 2026 года.

При этом гимназия № 88 на улице 3-я Транспортная, которую первоначально собирались ремонтировать, в итоге была снесена и отстроена заново по типовому проекту 1949 года. Здание намерены сдать в эксплуатацию летом.