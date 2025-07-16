Он будет составлять миллион рублей.
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой предложение создать «учительский капитал» по аналогии с материнским. Предполагается, что учителям с опытом работы от 10 лет будут выплачивать по одному миллиону рублей.
– Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов – «Учительский капитал», по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой «Материнский капитал», – сообщается в документе.
Как сообщает «РИА Новости», для получения сертификата на миллион рублей учителям придется обязательно работать в государственных школах на полную ставку. Деньги можно будет потратить не на все, а на погашение ипотеки или первоначальный взнос, оплату образования себе или детям, а также на пенсию.
Чернышов считает, что реализация программы поможет привлечь молодых учителей в школы и снизить отток опытных педагогов в условиях, когда наблюдается их дефицит.