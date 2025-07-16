Теперь ему грозит пожизненное заключение в колонии.

Советский районный суд Омска рассматривает уголовное дело об убийстве 21-летней давности. В преступлении обвиняют 60-летнего мужчину (тогда ему было 39 лет).

Как сообщает прокуратура, 15 сентября 2003 года мужчина выпивал в компании своей 29-летней знакомой. Он начал приставать к девушке, на что получил пощечину. Однако отказ омича не устроил, он воспользовался своей силой, изнасиловал девушку, а потом задушил. С места преступления омич сбежал и долго скрывался в другом регионе.

В 2015 году мужчина застрелил любовника жены и попал в колонию на 10 лет. Когда следователи возобновили поиски убийцы омички, они сравнили биоматериал с места преступления с ДНК осужденных, и один из них совпал.

В январе мужчину доставили в Омск, где он признался в преступлении и раскаялся. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.