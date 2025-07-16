Омск-Информ
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·Общество

Она обнаружила желтый ежовик.
Омские грибники активно делятся результатами своего лесного улова в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Чаще всего горожане приносят домой сыроежки, грузди, маслята, подберезовики, лисички и подосиновики. Однако иногда попадаются и редкие экземпляры.
Так, местная жительница обнаружила желтый ежовик.
– Встретили сегодня впервые такой гриб. Ну, или просто раньше не обращали внимание. Погуглила уже дома, оказалось – ежовик желтый, съедобный. Кто-то ел такие, вкусные? – спрашивает омичка.
Ранее омичи поделились лучшими местами для сбора грибов. Для удачной «тихой охоты» уезжать далеко от города не требуется.
Мария Филимонова
·Общество

Она обнаружила желтый ежовик.
Омские грибники активно делятся результатами своего лесного улова в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Чаще всего горожане приносят домой сыроежки, грузди, маслята, подберезовики, лисички и подосиновики. Однако иногда попадаются и редкие экземпляры.
Так, местная жительница обнаружила желтый ежовик.
– Встретили сегодня впервые такой гриб. Ну, или просто раньше не обращали внимание. Погуглила уже дома, оказалось – ежовик желтый, съедобный. Кто-то ел такие, вкусные? – спрашивает омичка.
Ранее омичи поделились лучшими местами для сбора грибов. Для удачной «тихой охоты» уезжать далеко от города не требуется.
Мария Филимонова