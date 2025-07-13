Набрать груздей, маслят, лисичек и других грибов можно сравнительно недалеко от города.

Обильные дожди, идущие в Омской области последнюю неделю, привели к появлению большого количества грибов. Собирают их как в пригороде Омска, так и в районах области. Причем ехать далеко от города не требуется.

Тематический паблик «Грибы. Грибники Омска и Омской области» буквально забит фотографиями лесного улова омичей. Так, много маслят было обнаружено в районе Усть-Заостровки Омского района, маслята и жирики обитают за поселком Конезаводский Марьяновского района, полно грибов в сторону Ачаира, Таврического, в Чернолучье. Лисички обнаружены в районе Подгородки Омского района, но грибы пока маленькие.

Неподалеку от Марьяновки целое море сыроежек, опята замечены в сторону села Пушкино. Десятилитровое ведро маслят набрали в лесу за Сыропяткой. Также этих грибов много в Любинском раойне. За Давыдовкой по Муромцевскому тракту «сыроежек хоть КамАЗами» вывози», сообщают любители тихой охоты, правда, дорога в этом месте подходит только для внедорожников.

Кроме того, в омских лесах пошла черника. Эта ягода особенно ценится у любителей благодаря содержанию большого количества полезных микроэлементов.