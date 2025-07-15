Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении омича. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

По данным следствия, 28 января 2025 года он опубликовал в одном из мессенджеров текст, содержащий высказывания, выражающие пренебрежительное отношение к специальной военной операции, а также к государственным символам, Дням воинской славы и памятным датам Великой Отечественной войны. Сообщение было размещено в группе, доступной для неограниченного круга лиц.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. После завершения всех необходимых следственных действий уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данной статье мужчине, виновному в совершении преступления, может быть назначено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.