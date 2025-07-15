Омск-Информ
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·Происшествия

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении омича. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

По данным следствия, 28 января 2025 года он опубликовал в одном из мессенджеров текст, содержащий высказывания, выражающие пренебрежительное отношение к специальной военной операции, а также к государственным символам, Дням воинской славы и памятным датам Великой Отечественной войны. Сообщение было размещено в группе, доступной для неограниченного круга лиц.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. После завершения всех необходимых следственных действий уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данной статье мужчине, виновному в совершении преступления, может быть назначено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Алексей Новиков
·Происшествия

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении омича. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

По данным следствия, 28 января 2025 года он опубликовал в одном из мессенджеров текст, содержащий высказывания, выражающие пренебрежительное отношение к специальной военной операции, а также к государственным символам, Дням воинской славы и памятным датам Великой Отечественной войны. Сообщение было размещено в группе, доступной для неограниченного круга лиц.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. После завершения всех необходимых следственных действий уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данной статье мужчине, виновному в совершении преступления, может быть назначено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Алексей Новиков