И.о. бизнес-омбудсмена снова стал Юрий Герасименко.

Сегодня первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Эту должность снова занял заслуженный юрист России Юрий Герасименко. Он сохранил пост еще на год.

Напомним, Герасименко впервые сделали бизнес-омбудсменом в 2014 году, когда появилась эта должность. Сначала его назначали на 5 лет. Однако в 2025 году депутаты Заксобрания сократили срок его полномочий до года.

Отметим, что сократили в Омской области также сроки полномочий министров и их заместителей. Теперь их назначают на год. Новым чиновникам также приходится отрабатывать трехмесячный испытательный срок.

Уполномоченного по правам детей Елизавету Степкину в прошлом сентябре также назначили на год. А уполномоченного по правам человека Ирину Касьянову в 2023 году назначили на 5 лет.