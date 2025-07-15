Дома были построены в конце 1950-х – начале 1960-х годов и уже серьезно обветшали.

Власти Омска запланировали к сносу Комсомольский городок – микрорайон в границе улиц Берко Цемента, 4-й Транспортной и Запорожской. Территорию малоэтажных домов хотят застроить высотками на 14–20 этажей.

Проект планировки и межевания территории подготовило бюджетное учреждение «Омскархитектура». Документ уже прошел процедуру общественных слушаний, возражений на него не поступало, сообщает «Омскрегион». В рамках развития территории предлагается снести более двух десятков аварийных домов – 11 пятиэтажек, 10 трехэтажных и одной двухэтажки. В основном они были построены в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Им на замену придут три жилых комплекса с домами на 14–20 этажей.

Также в проекте значатся объекты обслуживания населения, магазины, начальная школа на 200 мест, детский садик на 100 мест, объект дополнительного образования, поликлиника на 300 посещений в смену и паркинг на 300 машиномест.

В рамках освоения территории предполагается снос не только аварийных домов, но и здания школы № 39, состояние которой оценивается как неудовлетворительное. Вместо нее построят начальную школу. Где будут учиться дети по ее окончании, не уточняется. Также в проекте планировки значится новая улица – на участке от 4-й Транспортной до Запорожской.