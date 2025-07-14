Чистая прибыль салона оценивается в 350 тысяч рублей в год.

В центре Омска на продажу выставлен салон красоты Luck Nails, предлагающий маникюр, педикюр, парикмахерские и другие косметические услуги. Вместе с салоном продают оборудование, запасы материалов, клиентскую базу и договор аренды помещения площадью 135 кв. м на улице Ленина, расположенного в центре города.

Как сообщается в объявлении на «Авито», собственница салона решила продать бизнес из-за переезда в другой город. Цена сделки не указана. При этом продавец указал, что ежемесячный доход салона составляет 800 тыс. рублей, чистая прибыль – 350 тысяч, а окупится салон за 3 года.

Ранее сообщалось, что омичи массово выставляют на продажу салоны красоты из-за переезда в другие регионы.