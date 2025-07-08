Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Владельцы решили перебраться в другие регионы.
На специализированных сайтах появились десятки объявлений о продаже салонов красоты, парикмахерских, nail- и brow-студий в Омске.
Самый дорогой бизнес в этой сфере владелец предлагает за 6,3 млн рублей. В стоимость входит помещение площадью 45 кв. м на Левобережье.
В Ленинском округе за 4,3 млн рублей продают помещение, в котором располагается парикмахерская. За 2,5 млн рублей в Омске выставили студии маникюра. Стоимость некоторых бьюти-салонов начинается от 100 тыс. рублей.
Причиной продажи чаще всего значится переезд.
2393Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Владельцы решили перебраться в другие регионы.
На специализированных сайтах появились десятки объявлений о продаже салонов красоты, парикмахерских, nail- и brow-студий в Омске.
Самый дорогой бизнес в этой сфере владелец предлагает за 6,3 млн рублей. В стоимость входит помещение площадью 45 кв. м на Левобережье.
В Ленинском округе за 4,3 млн рублей продают помещение, в котором располагается парикмахерская. За 2,5 млн рублей в Омске выставили студии маникюра. Стоимость некоторых бьюти-салонов начинается от 100 тыс. рублей.
Причиной продажи чаще всего значится переезд.
2393Андрей Андреев