Омск-Информ
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·Образование

Пока под новое ведомство не нашли других помещений.

Появились новые подробности о созданном в апреле нынешнего года министерстве науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области. Оно готовится сменить адрес своей официальной прописки. Как явствует из проекта указа губернатора, местом прописки ведомства указано здание Омского автовокзала. Это проспект Комарова, 2.

В пресс-службе министерства науки РБК Омск подтвердили эти данные. Ведомство занимает часть административных помещений автодорожного вокзала. Впрочем, это временная мера, поскольку на предназначенных для чиновников площадях по улице Петра Некрасова, 3, идет ремонт. Указ главы региона о прописке министерства нужен для упрощения получения корреспонденции.

С апреля ведомство возглавляет бывший директор Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского Александр Кольцов.

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·Образование

Пока под новое ведомство не нашли других помещений.

Появились новые подробности о созданном в апреле нынешнего года министерстве науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области. Оно готовится сменить адрес своей официальной прописки. Как явствует из проекта указа губернатора, местом прописки ведомства указано здание Омского автовокзала. Это проспект Комарова, 2.

В пресс-службе министерства науки РБК Омск подтвердили эти данные. Ведомство занимает часть административных помещений автодорожного вокзала. Впрочем, это временная мера, поскольку на предназначенных для чиновников площадях по улице Петра Некрасова, 3, идет ремонт. Указ главы региона о прописке министерства нужен для упрощения получения корреспонденции.

С апреля ведомство возглавляет бывший директор Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского Александр Кольцов.

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