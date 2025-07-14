Однако ребенок пострадал не сильно.

На парковке на улице Лермонтова в Омске произошел конфликт водителей. Как сообщили в полиции, 26-летний водитель «Лады» в нецензурной форме сделал замечание 50-летнему водителю автомобиля Haval, который преградил ему проезд. В ответ водитель иномарки вышел из машины и ударил оппонента в лицо. В ход также пошли перцовые баллончики и резиновая дубинка.

В результате содержимое баллончика попало в салон «Лады», где находились жена и 5-месячная дочь водителя. После инцидента их забрала скорая, но в тот же день ребенка отпустили домой.

Полицейским водитель иномарки заявил, что баллончика у него не было. Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта.