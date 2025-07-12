В этом году минимальный порог не преодолели 30,8 % сдающих обществознание.

В этом году омские выпускники лучше всего сдали ЕГЭ по английскому языку. Как сообщает « НГС55 », 13,7 % работ оказались высокобалльными (больше 81 балла), а не справились с экзаменом всего 3,4 % школьников.

На втором месте по результатам – экзамен по физике: 6 % выпускников набрали высокий балл, а 6,1 % завалили экзамен. ЕГЭ по литературе: 9,6 % высокобалльных работ, 8,2 % неудовлетворительных результатов.

Самым сложным предметом неожиданно оказалось обществознание: его завалили 30,8 % выпускников. При этом гуманитарный предмет не первый год становится самым популярным по выбору на ЕГЭ. В 2025 году его выбрали 3170 человек. Для сравнения, на втором месте – физика (1710 человек).

Трудности у омских выпускников возникли также с экзаменом по информатике. Преодолеть минимальный порог не смогли 27,6 % сдающих. Еще 21 % школьников завалили ЕГЭ по биологии.