Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Ответственность может понести работодатель женщины.
В прошлую пятницу, 4 июля, на одном из омских предприятий произошел несчастный случай. Погибла 55-летняя работница.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, женщина числилась на предприятии сторожем. Однако ее допустили к работе с коровами. В итоге одно из животных ударило женщину в грудь и живот. От этих травм омичка скончалась.
По мнению следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения должностными лицами требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело.
1803Андрей Андреев
·Происшествия

Ответственность может понести работодатель женщины.
В прошлую пятницу, 4 июля, на одном из омских предприятий произошел несчастный случай. Погибла 55-летняя работница.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, женщина числилась на предприятии сторожем. Однако ее допустили к работе с коровами. В итоге одно из животных ударило женщину в грудь и живот. От этих травм омичка скончалась.
По мнению следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения должностными лицами требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело.
1803Андрей Андреев