Омск-Информ
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·Образование

Алексей Якуб теперь преподает в Омской гуманитарной академии.

Бывший ректор Омского государственного университета Алексей Якуб нашел новую работу. Как рассказал «Коммерческим вестям» ректор Омской гуманитарной академии Александр Еремеев, сейчас доктор исторических наук, профессор трудится под его началом.

По словам руководителя, сейчас в частном вузе работают немало преподавателей, ушедших из ОмГУ и ОмГПУ.

Алексей Якуб занимал пост ректора Омского государственного университета с 2014 по 2019 год. А еще раньше 19 лет проработал деканом истфака.

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·Образование

Алексей Якуб теперь преподает в Омской гуманитарной академии.

Бывший ректор Омского государственного университета Алексей Якуб нашел новую работу. Как рассказал «Коммерческим вестям» ректор Омской гуманитарной академии Александр Еремеев, сейчас доктор исторических наук, профессор трудится под его началом.

По словам руководителя, сейчас в частном вузе работают немало преподавателей, ушедших из ОмГУ и ОмГПУ.

Алексей Якуб занимал пост ректора Омского государственного университета с 2014 по 2019 год. А еще раньше 19 лет проработал деканом истфака.

1038