Большинство ИППП протекают бессимптомно, что делает их опасными для репродуктивного здоровья и организма в целом.

Венерические заболевания, или правильно – инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), представляют собой большую группу болезней, передающихся от больного при сексуальном контакте, через инфицированную кровь, от матери к ребенку в период беременности и родов.

Каждый день в мире происходит более 1 млн случаев заражения ИППП, большинство из которых протекают бессимптомно, это делает их весьма опасными для репродуктивного здоровья и организма в целом. Подробнее об этом рассказала врач-методист областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Аллерт.

Ослабляют иммунитет

Известно, что половым путем, в том числе при вагинальном, анальном и оральном сексе, могут передаваться более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов. Из всех ИППП наибольшую распространенность и опасность представляют сифилис, гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), вирус папилломы человека (ВПЧ), гонорея, хламидиоз.

Длительное бессимптомное носительство половых инфекций чаще всего по сравнению с другими инфекционными заболеваниями становится причиной бесплодия. Некоторые ИППП (как гонорея, хламидия, гепатит B и генитальный герпес) могут передаваться от матери ребенку во время беременности и родов. Вмешиваясь в процесс формирования и роста плода, эти инфекции вызывают врожденные уродства и аномалии развития органов. ИППП ослабляют иммунитет организма, делая беззащитным перед такими опасными заболеваниями, как рак.

Проходят скрыто

Несмотря на достаточно большое количество ИППП, все они, помимо полового пути передачи, имеют общие черты. Что следует знать?

Зачастую ИППП протекают скрыто, без каких-либо ощущений со стороны больного.

Без лечения отмечается тенденция к хронизации процесса, развитию осложнений (наиболее часто со стороны репродуктивной системы).

Инфицированный человек является заразным для партнера, в связи с чем необходимо обязательное обследование и лечение обоих половых партнеров.

Сходность проявлений различных ИППП требует обязательного подтверждения диагноза лабораторными тестами.

Своевременное обращение к врачу позволяет вылечить половые инфекции на ранних стадиях и предотвратить осложнения.

На что обратить внимание?

У мужчин наиболее частыми проявлениями ИППП являются выделения из мочеиспускательного канала, зуд, жжение и болезненность при мочеиспускании, высыпания (язвочки, пузырьки) на половых органах, увеличение паховых лимфатических узлов, боли в области яичек.

У женщин многие ИППП часто протекают скрыто, никак не проявляя себя. В отдельных случаях могут появиться необычные выделения из влагалища (обильные, пенистые, творожистые, с неприятным запахом), зуд, жжение, раздражение в области половых органов, болезненность во время мочеиспускания и полового акта, боли внизу живота, на половых органах возникают язвочки, пузырьки, увеличиваются паховые лимфатические узлы, нарушается менструальный цикл.

Кроме этого, как у мужчин, так и у женщин может быть сыпь на теле, ладонях, подошвах, выпадение волос, припухлость и боли в суставах, воспаление слизистых оболочек глаз, высыпания в ротовой полости.

Все эти признаки могут быть малозаметны и не бросаться в глаза. Для их обнаружения нужен специальный внимательный и профессиональный осмотр врача и лабораторное подтверждение болезни!

Ошибочно думать, что венерическими заболеваниями могут болеть исключительно люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Чаще всего невозможно заподозрить болезнь у партнера или партнерши, даже если они чистоплотны, аккуратно одеты. Они и сами могут не подозревать о своей болезни.

Предупрежден – значит вооружен

Использование барьерных методов контрацепции. Презерватив является одним из наиболее эффективных средств защиты от ИППП. Правильное использование качественного латекса значительно снижает вероятность заражения. Таблетированная контрацепция, свечи, гели не являются защитой от ИППП!

Презерватив является одним из наиболее эффективных средств защиты от ИППП. Правильное использование качественного латекса значительно снижает вероятность заражения. Таблетированная контрацепция, свечи, гели не являются защитой от ИППП! Ограничение числа половых партнеров. Моногамия уменьшает вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Верность одному проверенному партнеру существенно снижает шансы столкнуться с проблемой ИППП.

Моногамия уменьшает вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Верность одному проверенному партнеру существенно снижает шансы столкнуться с проблемой ИППП. Регулярное обследование. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация включают в себя оценку репродуктивного здоровья. Не отказывайтесь от осмотра и обследования даже при отсутствии симптомов, особенно, если у вас активная сексуальная жизнь, планирование семьи и детей! Это позволит своевременно выявить заболевание и начать лечение, предотвратить осложнения.

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация включают в себя оценку репродуктивного здоровья. Не отказывайтесь от осмотра и обследования даже при отсутствии симптомов, особенно, если у вас активная сексуальная жизнь, планирование семьи и детей! Это позволит своевременно выявить заболевание и начать лечение, предотвратить осложнения. Отказ от алкоголя и наркотиков . Алкоголь и наркотики снижают контроль над собой и способность здраво оценивать ситуацию, повышая вероятность необдуманных поступков, таких как секс без предохранения.

. Алкоголь и наркотики снижают контроль над собой и способность здраво оценивать ситуацию, повышая вероятность необдуманных поступков, таких как секс без предохранения. Личная гигиена. Поддерживайте чистоту интимных зон, регулярно меняйте нижнее белье, используйте индивидуальные средства ухода за кожей и слизистыми оболочками.

Поддерживайте чистоту интимных зон, регулярно меняйте нижнее белье, используйте индивидуальные средства ухода за кожей и слизистыми оболочками. Здоровый образ жизни позволит укрепить и сохранить здоровье, повысить устойчивость иммунитета к инфекциям.

Важно соблюдать режим труда и отдыха (сон 7–8 часов), правильно и сбалансированно питаться. В рацион включить овощи и фрукты не менее 400–450 г в день, чистую воду 1,5–2 л, ограничить жареное, сладости, соли не более 5 г (чайная ложка без горки).

Необходима достаточная ежедневная физическая активность (средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, высокой интенсивности – не менее 75 минут в неделю, проводить в движении не менее 1 часа в день – это около 8000–10000 шагов). Исключить курение (в том числе вейпов), алкоголь.

В заключение стоит отметить, что необходимо обращаться к специалистам, проходить регулярные профилактические обследования и не заниматься самолечением! Помните, что забота о своем здоровье начинается именно с вашей осознанности и ответственности! А Венера – это богиня любви, и она здесь ни при чем.