Новые цены на топливо установлены на АЗС «Газпромнефть», а также на «Юнигаз» и «Топлайн».

На омских автозаправках сети «Газпромнефть» второй раз за месяц увеличились цены на бензин. Рост составил от 3 до 4 копеек за литр топлива.

А-92: теперь цена колеблется от 53,94 до 54,91 руб. за литр;

А-95: автовладельцам придется заплатить от 58,41 до 59,36 руб. за литр;

G-95 доступен по цене от 59,41 до 60,36 руб. за литр.

Повышение цен затронуло и другие крупные сети, такие как «Юнигаз» и «Топлайн».