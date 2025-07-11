Омск-Информ
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·Авто

Новые цены на топливо установлены на АЗС «Газпромнефть», а также на «Юнигаз» и «Топлайн».
На омских автозаправках сети «Газпромнефть» второй раз за месяц увеличились цены на бензин. Рост составил от 3 до 4 копеек за литр топлива. 
  • А-92: теперь цена колеблется от 53,94 до 54,91 руб. за литр;
  • А-95: автовладельцам придется заплатить от 58,41 до 59,36 руб. за литр;
  • G-95 доступен по цене от 59,41 до 60,36 руб. за литр.
Повышение цен затронуло и другие крупные сети, такие как «Юнигаз» и «Топлайн».
Напомним, что в предыдущий раз бензин подорожал в начале июля. Это уже второе повышение цен за месяц.
1417Мария Филимонова
·Авто

Новые цены на топливо установлены на АЗС «Газпромнефть», а также на «Юнигаз» и «Топлайн».
На омских автозаправках сети «Газпромнефть» второй раз за месяц увеличились цены на бензин. Рост составил от 3 до 4 копеек за литр топлива. 
  • А-92: теперь цена колеблется от 53,94 до 54,91 руб. за литр;
  • А-95: автовладельцам придется заплатить от 58,41 до 59,36 руб. за литр;
  • G-95 доступен по цене от 59,41 до 60,36 руб. за литр.
Повышение цен затронуло и другие крупные сети, такие как «Юнигаз» и «Топлайн».
Напомним, что в предыдущий раз бензин подорожал в начале июля. Это уже второе повышение цен за месяц.
1417Мария Филимонова