Омск-Информ
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·Авто

Бензин марки АИ-92 впервые с мая стал стоить дороже.

Литр бензина АИ-92 на омских заправках теперь стоит 54,42 руб. за литр. Подорожание составило 20 коп. по сравнению с прежней ценой – 54,22 руб. Отметим, что это самая популярная марка среди омских автолюбителей, именно его заливают в баки владельцы автомобилей.

Это произошло впервые с мая. Зато цены на другое топливо пока что держатся на уровне майских. Бензин марки АИ-95 стоит 58,67 руб. за литр, АИ-98 – 76,10 руб., дизтопливо – 71,01 руб. и газ – 20,25 руб.

Наталья Корнеева
·Авто

Бензин марки АИ-92 впервые с мая стал стоить дороже.

Литр бензина АИ-92 на омских заправках теперь стоит 54,42 руб. за литр. Подорожание составило 20 коп. по сравнению с прежней ценой – 54,22 руб. Отметим, что это самая популярная марка среди омских автолюбителей, именно его заливают в баки владельцы автомобилей.

Это произошло впервые с мая. Зато цены на другое топливо пока что держатся на уровне майских. Бензин марки АИ-95 стоит 58,67 руб. за литр, АИ-98 – 76,10 руб., дизтопливо – 71,01 руб. и газ – 20,25 руб.

Наталья Корнеева