Одну из чиновниц повысили, а вторую взяли на ее место.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжения о назначении нового первого заместителя и заместителя министра культуры. С сегодняшнего дня, 10 июля, первым замом стала Ольга Безродная, а заместителем – Юлия Баландаева.

Отметим, что до этого должность первого зама была вакантна, а Безродная, которая теперь ее заняла, была простым заместителем. На место чиновницы и придет Баландаева, которая ранее была начальником управления финансов министерства спорта.

Должность министра культуры Омской области занимает Юрий Трофимов. У него также есть еще один заместитель – Светлана Бакулина.