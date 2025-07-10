Женщина верит в исправление своего супруга.

В Лечебно-исправительном учреждении № 10, где содержат заключенных, больных активной формой туберкулеза, состоялась церемония бракосочетания. Один из осужденных женился на своей свободной избраннице.

– Невеста поделилась, что долгие месяцы ожидания только укрепили ее чувства к избраннику. Она верит в его исправление и с нетерпением ждет освобождения супруга, чтобы начать полноценную семейную жизнь. Осужденный, в свою очередь, выразил огромную благодарность администрации учреждения за предоставленную возможность и пообещал, что этот день станет для него стимулом к скорейшему возвращению к законопослушной жизни, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Торжество прошло в соответствии с традициями. Молодожены обменялись кольцами и получили свидетельство о браке.

В УФСИН отметили, что свадьбы играют важную роль в социальной адаптации осужденных, способствуют формированию у них позитивных жизненных ориентиров.