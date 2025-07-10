Омск-Информ
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·Общество

Неполадки наблюдались ночью и продолжались несколько часов.
Сегодня, 10 июля, ночью в Омске наблюдался масштабный сбой мессенджера Telegram. По данным сайта downdetector, основной пик проблемы зарегистрировали с 23:00 до 02:15. Количество жалоб в час достигло 1357.
По данным сайта, неполадки в работе мессенджера возникли в городах Сибири. Больше всего сбои затронули Омск, Новосибирск и Красноярск.
К утру работа мессенджера стабилизировалась, однако жалобы продолжают поступать. 
Напомним, что в некоторых районах Омска продолжаются сбои в работе мобильного интернета. Отметим, что власти региона сначала связали перебои с техническими работами, а потом и вовсе с «нашей безопасностью». 
Мария Филимонова
·Общество

Неполадки наблюдались ночью и продолжались несколько часов.
Сегодня, 10 июля, ночью в Омске наблюдался масштабный сбой мессенджера Telegram. По данным сайта downdetector, основной пик проблемы зарегистрировали с 23:00 до 02:15. Количество жалоб в час достигло 1357.
По данным сайта, неполадки в работе мессенджера возникли в городах Сибири. Больше всего сбои затронули Омск, Новосибирск и Красноярск.
К утру работа мессенджера стабилизировалась, однако жалобы продолжают поступать. 
Напомним, что в некоторых районах Омска продолжаются сбои в работе мобильного интернета. Отметим, что власти региона сначала связали перебои с техническими работами, а потом и вовсе с «нашей безопасностью». 
Мария Филимонова