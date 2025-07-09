Инертный материал планировалось использовать для ремонта ж/д путей, но ушлые руководители нашли на него покупателей.
Сотрудники регионального УФСБ предотвратили реализацию 350 тонн щебня, похищенного с территории РЖД. За хищением крупной партии инертного материала стоят статусные железнодорожники – двое руководителей предприятий Омского филиала Западно-Сибирской железной дороги.
– Установлено, что в июне текущего года фигуранты, вступив в преступный сговор, незаконно вывезли с территории грузовой площадки, принадлежащей ОАО «РЖД», 350 тонн щебня, который был предназначен для капитального ремонта отдельных участков железной дороги. Похищенный щебень злоумышленники планировали продать третьим лицам, – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Омской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России (совершение кражи имущественных ценностей в крупном размере). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.